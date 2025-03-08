нижегородец приютил в подъезде коня.

Сердобольный нижегородец нашел на улице коня и завел животное на пятый этаж жилого дома, чтобы спасти от мороза. Об этом рассказали в главном управлении МВД региона.

О коне на лестничной клетке сообщили в полицию жители дома на улице Мончегорской. Прибывшие на место патрульные обнаружили животное в компании местного жителя.

«Лошадка была в недоуздке, но не под седлом», — говорится в публикации.

Выяснилось, что животное привел в подъезд мужчина по имени Дмитрий.

В соцсетях писали, что местный романтик таким образом хотел поздравить с наступающим Международным женским днем свою девушку, однако оказалось, что в истории действительно замешана любовь, но только любовь к животным.

Полицейские установили, что Дмитрий встретил коня на улице и завел в подъезд, чтобы тот не замерз и не попал под машину.

В итоге хозяева коня нашлись и забрали животное.

Наградят Дмитрия или наоборот, в ГУМВД не уточнили, пишет vfokuse.mail.ru.