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Некоторые россияне получат повышенные пенсии с 1 октября

28 сентября 2023 09:12
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Некоторые россияне получат повышенные пенсии с 1 октября

В России с 1 октября некоторые категории пенсионеров начнут получать повышенные выплаты. Подробнее об этом рассказала агентству «Прайм» профессор кафедры государственных и муниципальных финансов РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

По ее словам, речь идет о пенсионерах, которым в сентябре исполнилось 80 лет. Также на новые выплаты могут рассчитывать получатели страховых пенсий в том случае, если им была присвоена первая группа инвалидности.

«После повышения размер ежемесячной фиксированной выплаты к страховой пенсии у этих двух категорий составит 15 134,66 рубля», — заявила экономист.

Кроме того, индексация пенсий затронет бывших военных и приравненных к ним экс-сотрудников силовых ведомств. В случае, если пенсионеры воспитывают неработающих иждивенцев, им также положены доплаты. Но они будут осуществляться не более чем на трех нетрудоспособных членов семьи и в размере не более одной трети от фиксированной выплаты на каждого, пишет АиФ.

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