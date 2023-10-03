Названа наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25"

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Наиболее вероятная причина аварии станции "Луна-25" - блок измерения угловых скоростей (БИУС-Л) не смог правильно определить, какие команды выполнять в первую очередь, и передавал бортовому комплексу управления "нулевые сигналы", сообщили журналистам во вторник в пресс-службе "Роскосмоса".

"Наиболее вероятной причиной аварии "Луны-25" стало нештатное функционирование бортового комплекса управления, связанное с невключением блока акселерометров в приборе БИУС-Л (блок измерения угловых скоростей) из-за возможного попадания в один массив данных команд с различными приоритетами их исполнения прибором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что распределение команд в таких массивах данных имеет случайный, то есть вероятностный характер, пишет РИА Новости.