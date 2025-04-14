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Над волонтерами предложили установить госконтроль

14 апреля 2025 21:19
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Над волонтерами предложили установить госконтроль

Сегодня добровольные помощники в своем желании принести пользу, особенно в борьбе с чрезвычайными ситуациями, вместо этого порой вносят сумятицу в общее дело. Чтобы этого избежать, депутаты собираются подготовить законопроект, который корректирует действия волонтеров в условиях ЧС федерального значения. Подробности узнала «Парламентская газета».


Разлив мазута в Керченском проливе, произошедший 15 декабря 2024 года и ставший чрезвычайной ситуацией федерального масштаба, показал необходимость государственного контроля волонтеров, уверен председатель Комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Об этом он сказал 14 апреля на круглом столе в Госдуме, посвященном формированию единых подходов к организации добровольческой деятельности к ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.


По его словам, наводнения, пожары, другие стихийные бедствия и экологические катастрофы происходят каждый год. Только в 2024-м волонтеры помогали ликвидировать более 20 различных ЧС федерального и регионального масштаба. Самой неожиданной и сильной, последствия которой до сих пор продолжают устранять, стала экологическая катастрофа в Керченском проливе. Помогать справляться с бедствием в Анапу, Краснодарский край и ряд других регионов отправились десятки тысяч волонтеров, организованных и стихийных, напомнил депутат. Но последние нередко вносили хаос в дело очистки пляжей и животных от мазута.

«В условиях ЧС важна слаженная, скоординированная работа профильных государственных служб и координаторов, которые организуют гражданское общество, — отметил Метелев. — Ситуация в Анапе показала, что это не всегда было. Конечно, труд и вклад добровольцев бесценен. С первого дня, в новогодние праздники волонтеры помогали в ликвидации мазута с побережья, убирали песок, спасали птиц».


Эта работа продолжается уже пять месяцев, и взаимодействие между властями и добровольцами уже налажено, но с ним было очень сложно в первое время. «Это создавало большие трудности для людей, которые там проживают, и для самих добровольцев, и для работы профессиональной государственной службы, — сказал Метелев. — В этой связи мы хотим предложить подготовить законопроект, который скорректирует условия участия добровольцев в ситуации, когда объявляется федеральная чрезвычайная ситуация. Мы считаем, что координация всех действий должна быть урегулирована на федеральном уровне. Не методическими рекомендациями или ведомственным приказом. Это должно быть постановление Правительства, которое синхронизирует действия разных правоохранительных, спасательных, медицинских служб в отношении добровольцев. Когда ЧС нет, тогда деятельность волонтеров саморегулируется. Когда объявляется чрезвычайная ситуация, государство должно обеспечить координацию работы».


Главной проблемой этой разбалансированности член Комитета Совфеда по социальной политике Игорь Кастюкевич назвал отсутствие четких алгоритмов поведения, действий волонтеров и личной ответственности. «Парламентской газете» он рассказал, что, на его взгляд, тут нужен не один документ, а несколько. В одном должен быть описан регламент работы госорганизаций с волонтерским сообществом. Это взаимодействие следует разбить по категориям: ЧС как регионального, так и федерального масштаба, деятельность в зоне СВО. «В разных ведомствах есть свои алгоритмы, но должны быть и общие», — пояснил сенатор.


Управление и координация должны касаться и сбора добровольных пожертвований, считают участники круглого стола. Так, по словам зампреда Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Натальи Костенко, для этого нужно настроить общую схему информирования волонтеров и желающих помочь. Это можно сделать на сайте региональной администрации или ассоциации Добро.рф. Для каждой чрезвычайной ситуации должен быть счет, а данные о суммах поступлений и расходов нужно сделать публичными.

По словам Костенко, депутаты уже обсуждают инициативу, которая опишет правила и создаст реестр счетов, на которые будет безопасно переводить пожертвования. Правда, эти предложения рассчитаны под тех, кто собирает деньги на СВО, потому что были случаи и блокировки счетов, и обманов. Сейчас туда же хотят добавить и информацию о сборе денег при возникновении ЧС, «чтобы люди могли собирать деньги на карточки, номера которых находятся в некотором реестре, уведомляющем банки, что средства собирают именно для помощи при чрезвычайной ситуации федерального или регионального уровня», пояснила депутат.

 

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