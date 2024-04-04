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Над Тульской областью сбили два беспилотника

4 апреля 2024 09:07
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Над Тульской областью сбили два беспилотника

Средства противовоздушной обороны уничтожили два беспилотных летательных аппарата над Тульской областью. По данным министерства по региональной безопасности, никто не пострадал, пишет Коммерсантъ.

«Сегодня, 4 апреля, дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет»,— говорится в сообщении на сайте регионального ведомства.

В последний раз о попытке беспилотника атаковать Тульскую область Минобороны России сообщало 15 марта. Еще один беспилотник был уничтожен над территорией региона 12 марта. В обоих случаях никто не пострадал.

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