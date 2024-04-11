Над регионами России ночью уничтожены и перехвачены 12 беспилотников

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Минувшей ночью средства ПВО уничтожили и перехватили 12 БПЛА над регионами РФ, в том числе над Мордовией.

"В течение прошедшей ночи 11 апреля текущего года пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории РФ", – сообщает ТАСС со ссылкой на информацию Минобороны РФ.

Отмечается, что дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 12 украинских беспилотных летательных аппаратов над территориями Курской (3 БПЛА), Тамбовской (3 БПЛА), Белгородской (2 БПЛА), Брянской (1 БПЛА), Липецкой (1 БПЛА) областей и Республики Мордовия (2 БПЛА).

Ранее три человека, в том числе двое детей, погибли в результате налета украинского дрона на село в Кореневском районе Курской области