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Набиуллина: инфляция продолжит снижаться

12 апреля 2023 13:15
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Набиуллина: инфляция продолжит снижаться

Годовая инфляция в России в апреле продолжит снижаться, сейчас темпы роста цен остаются умеренными, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в Госдуме.

"Показатель годовой инфляции в марте опустился ниже 4%, и в апреле, наверное, еще снизится" – сказала она, но уточнила, что темпы роста цен все же выше, чем были летом и осенью. Инфляционное давление в январе 2023 года находилось, скорее всего, на самых высоких значениях с апреля 2022 года, сообщила ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Годовая инфляция в России по итогам I квартала 2023 года временно опустилась ниже 4%, сообщил 3 апреля 2023 года зампред Банка России Алексей Заботкин.

"Мы считаем, что после того, как из расчета начнут выходить очень низкие значения инфляции мая – июня, темпы годовой инфляции будут возрастать, и наш прогноз на этот год остается на уровне 5-7%", – сообщил Заботкин.

По прогнозу ЦБ РФ, инфляция вернется к целевому уровню в 4% в 2024 году. Ранее Владимир Путин заявил, что инфляция в России по итогам марта может опуститься ниже 4%, по некоторым оценкам, она и дальше будет замедляться. Президент отметил, что важно не допустить ни ускорения, ни избыточного замедления инфляции в стране, пишет Смотрим.

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