На ВДНХ стартовала Международная лифтовая неделя

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На территории ВДНХ стартовала 12-я Международная выставка лифтов и подъемного оборудования "Russian Elevator Week", нацеленная на продвижение всего спектра современного подъемно-транспортного оборудования на российском и международном рынках. Производители лифтов и комплектующих из России, Белоруссии и Китая уже представили свою продукцию, пишет Смотрим.

Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в программе "Наше время" на Радио России: