На ВДНХ стартовала Международная лифтовая неделя

На территории ВДНХ стартовала 12-я Международная выставка лифтов и подъемного оборудования "Russian Elevator Week", нацеленная на продвижение всего спектра современного подъемно-транспортного оборудования на российском и международном рынках. Производители лифтов и комплектующих из России, Белоруссии и Китая уже представили свою продукцию, пишет Смотрим.
Первый вице-президент Национального лифтового союза Алексей Захаров в программе "Наше время" на Радио России:
"Не будем скрывать, что, в связи с экономическими санкциями, у нас стоимость замены лифта выросла в два раза. Я вам это откровенно говорю, то есть мы пришли к этому моменту. Но сейчас проходит Международная лифтовая неделя, у нас были деловые программы, выступали депутаты, представители Минстроя, Ростехнадзора, и они подтвердили, что государство пошло навстречу решению этой проблемы и разрешило возвращать 2/3 кредитов, которые выдавались до этого регионам на развитие. Там, где регионы активны, разрешается использовать эти деньги на все цели ЖКХ, в том числе и лифты".