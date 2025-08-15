На север Европейской России придет ранняя осень

165

На северо-западе Русской равнины снова ожидается похолодание и сильные дожди. Об этом заявил на канале "Россия 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, пишет Смотрим.

По его словам, это будет связано с влиянием очередного циклона. В полной мере он проявит свой нрав в выходные. Местами выпадет порядка четверти месячного объема влаги.

"Так что северная половина Европейской России вновь станет погружаться в климатические условия ранней осени", – сказал Заводченков.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 августа, еще солнечно и по-летнему тепло. Но уже в субботу небо над Невой затянут дождевые тучи.

"Воздух сразу остынет до плюс 19 градусов. Сырая и прохладная погода задержится в городе вплоть до понедельника", – отметил синоптик.

Москве природа позволит чуть дольше наслаждаться солнцем и теплом. В пятницу и субботу до плюс 23-25 градусов. А с воскресенья столица тоже окажется во власти ненастного циклона.

"Кучево-дождевые облака ограничат дневной прогрев до плюс 17-20 градусов", – сказал Заводченков.

А на юге страны в ближайшие выходные погода – пляжная. Вода в море прогреется до плюс 25-28 градусов.