Главные новости:
В регионе продолжает работать тест-мобиль Самарского областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД.
Жителей Жигулевска и Похвистневского района приглашают узнать свой ВИЧ-статус
В Сызрани машина сбила шестилетнего мальчика
Фестиваль ГТО пройдет в рамках Самарского легкоатлетического марафона на Кубок главы города
ЦБ повысил курс доллара и понизил курс евро
Сезонные сельскохозяйственные ярмарки откроются в Самаре с 22 августа
В Самарской области десять пляжей признаны непригодными для купания
В Самарской области ликвидирован пожар на заводе после атаки БПЛА
Губернатор Вячеслав Федорищев: «В Самарской области ценят футбол»
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.77
0.17
EUR 93.06
-0.33
Мероприятия
Ночь Кино пройдет в Самарской публичной библиотеке
Работа трамваев №7 будет скорректирована в Самаре 15 августа
В Самаре начались мероприятия в рамках общественной акции «Самарская область – наш дом»
На север Европейской России придет ранняя осень

15 августа 2025 11:16
165
На север Европейской России придет ранняя осень

На северо-западе Русской равнины снова ожидается похолодание и сильные дожди. Об этом заявил на канале "Россия 24" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Вадим Заводченков, пишет Смотрим.

По его словам, это будет связано с влиянием очередного циклона. В полной мере он проявит свой нрав в выходные. Местами выпадет порядка четверти месячного объема влаги.

"Так что северная половина Европейской России вновь станет погружаться в климатические условия ранней осени", – сказал Заводченков.

В Санкт-Петербурге сегодня, 15 августа, еще солнечно и по-летнему тепло. Но уже в субботу небо над Невой затянут дождевые тучи.

"Воздух сразу остынет до плюс 19 градусов. Сырая и прохладная погода задержится в городе вплоть до понедельника", – отметил синоптик.

Москве природа позволит чуть дольше наслаждаться солнцем и теплом. В пятницу и субботу до плюс 23-25 градусов. А с воскресенья столица тоже окажется во власти ненастного циклона.

"Кучево-дождевые облака ограничат дневной прогрев до плюс 17-20 градусов", – сказал Заводченков.

А на юге страны в ближайшие выходные погода – пляжная. Вода в море прогреется до плюс 25-28 градусов.

