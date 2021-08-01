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На Поволжье снова надвигается аномальная жара

1 августа 2021 12:56
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На Поволжье снова надвигается аномальная жара

По прогнозам гидрометцентра, в начале следующей недели, температура в отдельных регионах, например, в Саратовской и Волгоградской областях, превысит сорок градусов. Это на семь пунктов выше средних показателей многолетних наблюдений.

Причиной такой погодной аномалии стал обширный антициклон. Столицу на следующей неделе ждут дожди и грозы, прохождение холодных фронтов и, как следствие, довольно заметные колебания температуры : от плюс 30ти в понедельник до двадцати двух во вторник. Об этом нам рассказал ведущий специалист центра погоды Фобос Михаил Леус, сообщает Радио Маяк.

Теги: аномально жаркая погода жара погодные аномалии

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