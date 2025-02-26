На "Госуслугах" запустили сервис для выхода на пенсию

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На портале "Госуслуги" появился сервис "жизненная ситуация" для оформления пенсии. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко.

Помимо прочего, новый сервис позволяет получить справку о размере пенсий и других выплат, выписку о состоянии индивидуального лицевого счета, выписку из трудовой книжки, а также узнать информациию о льготах и других услугах.

До конца этого года граждане, которые достигнут пенсионного возраста в ближайшее время, смогут оформить электронное свидетельство пенсионера, сообщает РИА Новости. Функциональность сервиса будет расширяться.

Планируется, что новая "жизненная ситуация" позволит сократить сроки получения госуслуг до пяти дней, рассказали в аппарате Григоренко.