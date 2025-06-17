На "Госуслугах" планируют внедрить навигатор по мерам поддержки молодых семей

Минобрнауки России совместно с Минцифры РФ разрабатывает навигатор по мерам поддержки молодых семей из числа студентов, его планируют запустить на портале "Госуслуги". Предполагается, что навигатор станет следующим этапом масштабирования системы единого окна, применяемой в вузах, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Также в настоящее время нами, министерством, совместно с Минцифры и аналитическим центром при правительстве прорабатывается вопрос о внедрении на портале "Госуслуги" навигатора мер поддержки студенческих семей, который станет следующим этапом масштабирования единого окна в вузах", - сказал он на совещании в аппарате полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Артема Жоги.

В частности, в регионах УрФО система единого окна работает в 33 вузах, уточнил Фальков.

Ранее в вузах РФ начали внедрять систему единого окна по поддержке молодых семей. Через единое окно студенты могут узнать о федеральных, региональных и университетских мерах поддержки, пишет ТАСС.