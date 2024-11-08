На "Госуслугах" могут появиться напоминания о сроках ОСАГО в 2025 году

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Национальная страховая информационная система (НСИС) и Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ разрабатывают новую функцию на "Госуслугах", которая позволит напоминать пользователям о завершении действия ОСАГО. Об этом газете "Известия" сообщил генеральный директор НСИС Николай Галушин.

По данным издания, такие опции могут появиться уже с 2025 года.

В настоящее время на портале можно посмотреть действующий договор. Однако страховые компании зачастую не предупреждают о скором истечении действия полиса. Как пишут "Известия", участники рынка положительно относятся к упрощению функционала.