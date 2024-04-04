Мурашко: за год открылось 8 новых лекарственных производств

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2023 год стал для российских производителей лекарств достаточно успешным, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"8 новых производств открылось, именно производств российских препаратов", – рассказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, в целом Россия наращивает собственное производство лекарств, на данный момент в стране выдано уже 555 лицензий фармпроизводителей.

Ранее глава Минздрава сообщал, что в России открывается беспрецедентное количество новых медицинских учреждений.