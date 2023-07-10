Мошенники приглашают россиян "на прием в Центробанк"

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Центральный банк России предупредил о новой схеме мошенничества, которую используют злоумышленники для обмана держателей банковских карт. В рамках этой схемы мошенники приглашают россиян на личный прием в Центробанк, выдавая себя за его сотрудников.

Злоумышленники отправляют электронные письма с приглашением, начинающиеся с обращения по имени и отчеству и содержащие время приема и реальный адрес офиса Банка России в регионе проживания потенциальной жертвы. Чтобы добиться доверия, подменный адрес отправителя в письме содержит домен Банка России (cbr.ru).

После отправки письма мошенники могут позвонить получателю и попросить предоставить данные банковской карты и СМС-код, либо убедить перевести деньги на их счета. Центральный банк рекомендует не реагировать на подобные приглашения, а удалить сообщение. Если возникают вопросы, следует обратиться в контактный центр ЦБ для уточнения информации, пишет Смотрим.