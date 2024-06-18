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Мишустин: новый прожиточный минимум рассчитали от медианного дохода за 2023 год

18 июня 2024 09:07
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Мишустин: новый прожиточный минимум рассчитали от медианного дохода за 2023 год

Размер прожиточного минимума на 2025 год увеличат, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами.

"Правительство увеличило размер прожиточного минимума в России на следующий год. <...> Теперь он будет определяться исходя из медианного дохода", — сказал глава правительства.

Как указано на сайте Белого дома, в целом по стране этот показатель составит 17 733 рубля на человека, для трудоспособного населения — 19 329 рублей, для детей — 17 201 рубль, для пенсионеров — 15 250 рублей.

Его размер рассчитали на основании медианного дохода за 2023 год, который, по данным Росстата, составил 40 121 рубль.

Прожиточный минимум используют, чтобы оценить нуждаемость граждан при оказании государственной поддержки. К нему привязаны многие виды льгот и пособий, в том числе выплаты нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам.

Как сообщал в начале июня президент Владимир Путин, выступая на Петербургском международном экономическом форуме, к медианной зарплате привяжут и минимальный размер оплаты труда. В 2025 году МРОТ составит от нее 48 процентов, или 22 тысячи рублей. Затем соотношение будет увеличиваться, чтобы к 2030-му МРОТ составлял не менее 35 тысяч рублей в месяц, пишет РИА Новости.

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