Минфин предложил ограничить вывоз физлицами золота в слитках
Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, где проводятся аборты
Из 700 т вторсырья в 2025 году было изготовлено более 3 млн кв. м наполнителей для мягкой мебели и матрасов.
В России начали выпускать матрасы из текстильных отходов
Акция направлена на привлечение внимание к региону, а также на формирование позитивного образа Самарской области среди населения Москвы и других регионов России.
Самарская область - на транспортных картах «Единый» и «Тройка»
В рамках второго сбора "Крылья Советов" проведут два контрольных матча: 3 февраля против московского «Торпедо», 9 февраля против «КАМАЗа».
«Крылья Советов» приступили к работе на втором FONBET Зимнем сборе, который пройдет в Турции
Терапевт также рассказала, как готовить рыбу так, чтобы сохранить пользу продукта.
Врач-терапевт советует есть рыбу для повышения иммунитета зимой
Российский спортсмен пропал 24 августа прошлого года. Свечников не доплыл до финиша через пролив Босфор в Стамбуле.
Похороны погибшего пловца Свечникова пройдут 31 января в Подмосковье
Новые культурные локации задумываются как многофункциональные пространства для творчества, общения и самореализации молодёжи.
В 2026 году в губернии начнут работу сразу шесть мини-кластеров «Пространство смыслов и возможностей»
Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, где проводятся аборты

Министерство здравоохранения РФ приняло новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "гинекология и акушерство", ужесточив требования к клиникам, где разрешено проведение абортов. Соответствующий приказ подписан главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новый порядок оказания помощи был утвержден 19 декабря 2025 года. Раздел об оказании помощи при искусственном прерывании беременности был дополнен несколькими пунктами.

Теперь подобную процедуру можно проводить только в медучреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач-анестезиолог-реаниматолог. В качестве альтернативы должна быть обеспечена возможность транспортировки в такое учреждение пациентки с помощью автомобиля скорой помощи в течение 20 минут, пишет Смотрим.

Ранее сообщалось, что кабмин поручил Минздраву и Росздравнадзору в 2026 году усилить контроль за клиниками, где проводится искусственное прерывание беременности.

В четверг, 29 января, губернатор Самарской области  Вячеслав Федорищев провел заседание оперативного штаба.
29 января 2026  18:58
Вячеслав Федорищев: в Самарской области с 1 февраля повышаем выплату при заключении контракта с Минобороны до 2,6 млн рублей
28 января состоялось заседание Правительства Самарской области, которое провел Виталий Шабалатов.
29 января 2026  17:37
На заседании Правительства Самарской области подвели итоги работы сельскохозяйственной отрасли и регионального оператора по обращению с ТКО
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
29 января 2026  13:43
В Самаре до 20 марта уберут новогодние украшения с дорог
В среду, 28 января, губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с победителями федеральной программы «Земский работник культуры» в Самарской области.
28 января 2026  17:28
Вячеслав Федорищев встретился с победителями программы «Земский работник культуры»
Сегодня, 28 января, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев провел заседание штаба по оказанию содействия региональным предприятиям оборонно-промышленного комплекса.
28 января 2026  15:25
Губернатор Вячеслав Федорищев провел в Самаре заседание штаба по развитию ОПК
