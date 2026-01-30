Минздрав ужесточил требования к медучреждениям, где проводятся аборты

Министерство здравоохранения РФ приняло новый порядок оказания медицинской помощи по профилю "гинекология и акушерство", ужесточив требования к клиникам, где разрешено проведение абортов. Соответствующий приказ подписан главой Минздрава Михаилом Мурашко.

Документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Новый порядок оказания помощи был утвержден 19 декабря 2025 года. Раздел об оказании помощи при искусственном прерывании беременности был дополнен несколькими пунктами.

Теперь подобную процедуру можно проводить только в медучреждениях, где есть операционная и круглосуточно дежурит врач-анестезиолог-реаниматолог. В качестве альтернативы должна быть обеспечена возможность транспортировки в такое учреждение пациентки с помощью автомобиля скорой помощи в течение 20 минут, пишет Смотрим.

Ранее сообщалось, что кабмин поручил Минздраву и Росздравнадзору в 2026 году усилить контроль за клиниками, где проводится искусственное прерывание беременности.