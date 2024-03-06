Минздрав сообщил о 23 пострадавших на Шагонарской ТЭЦ

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В результате ЧП на Шагонарской теплоэлектростанции (ТЭЦ) в Туве пострадали 23 человека. Об этом 6 марта заявил помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.

«По оперативным данным, в результате происшествия пострадали 23 человека, 15 госпитализированы с ожогами и травмами, шестеро из них — в тяжелом состоянии. Восьми пострадавшим медицинская помощь оказана амбулаторно. Продолжаются мероприятия по медицинской эвакуации пострадавших в административный центр региона — Кызыл», — сообщил он «Известиям».

Кузнецов отметил, что глава Минздрава Михаил Мурашко взял под личный контроль оказание медицинской помощи пострадавшим, пишут "Известия".

«Будут организованы телемедицинские консультации со специалистами ведущих центров Минздрава России: НМИЦ хирургии имени Вишневского и НМИЦ травматологии и ортопедии имени Приорова», — сказал представитель Минздрава.

По итогам консультаций будет проведена оценка состояния и выбрана тактика лечения. Оказание медицинской помощи координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

Пожар и сильное задымление произошли в здании котельной в Шагонаре утром 6 марта. Глава Тувы Вячеслав Ховалыг сообщил, что из-за инцидента никто не погиб, причины произошедшего пока неизвестны. Пожар на территории ТЭЦ распространился на площади 50 кв. м. Также возбудили уголовное дело по факту случившегося.