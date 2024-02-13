Минздрав России предложил снизить нагрузку на врачей-гериатров

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Минздрав России планирует снизить нагрузку на врачей-гериатров, а также открыть гериатрические кабинеты в стационарах для дополнительного консультирования пациентов и медицинских работников. Об этом 13 февраля «Известиям» сообщила главный внештатный специалист-гериатр Минздрава России, директор Российского геронтологический научно-клинический центр Минздрава России, член-корреспондент РАН, доктор медицинских наук, профессор Ольга Ткачева.

Врач-гериатр занимается профилактикой и лечением болезней у пациентов в пожилом возрасте. По словам Ткачевой, проект приказа Минздрава РФ «О внесении изменений в Порядок оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия» разработан в целях совершенствования оказания медицинской помощи по профилю «гериатрия».

Отмечается, что действующая версия приказа предусматривает в рекомендуемом штатном нормативе гериатрического отделения держать одного врача-гериатра на 20 коек. Теперь ведомство предлагает снизить эту норму до 13 коек. Кроме того, Минздрав требует открыть гериатрический кабинет во всех стационарах мощностью более 400 коек.

«Изменение рекомендуемых штатных нормативов гериатрического отделения обусловлено необходимостью снижения нагрузки на одного врача-гериатра, о чем свидетельствует проведенный ЦНИИОИЗ Минздрава России хронометраж рабочего времени врача-гериатра, а также сложившаяся практика оказания медицинской помощи пожилым пациентам, имеющим большое количество возраст-ассоциированных заболеваний и синдромов», — сказала Ткачева.

Эксперт добавила, что открытие гериатрического кабинета в стационарах медицинских организаций мощностью 400 коек и более предполагается для проведения дополнительного консультирования врачом-гериатром пациентов (родственников/опекунов/ухаживающих лиц) и медицинских работников с целью повышения качества оказания медицинской помощи пациентам с гериатрическими синдромами, своевременного их выявления.