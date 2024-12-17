Минздрав предложил ограничить розничную продажу самогонных аппаратов

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Минздрав планирует разработать предложения об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, а также о запрете дистанционной торговли ими, рекламе и продвижении, передает "Интерфакс".

Коммерческий директор фабрики "Доктор Губер" Эмиль Самедов в программе "Наше время" на Радио России: