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Минздрав предложил ограничить розничную продажу самогонных аппаратов

17 декабря 2024 09:03
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Минздрав предложил ограничить розничную продажу самогонных аппаратов

Минздрав планирует разработать предложения об ограничении розничной продажи самогонных аппаратов в зависимости от их производительности, а также о запрете дистанционной торговли ими, рекламе и продвижении, передает "Интерфакс".

Коммерческий директор фабрики "Доктор Губер" Эмиль Самедов в программе "Наше время" на Радио России:

"Инициатива по запрету самогонных аппаратов чаще всего идет от больших организаций, которые занимаются производством алкогольной продукции. Наличие самогонного аппарата глобально не влияет на здоровье нации, будем откровенными. Чаще всего процесс самогоноварения – это не пятиминутный процесс, там определенные технические моменты. То есть сейчас, чтобы сделать бутылку водки, нужно потратить минимум неделю. Люди, которые пьют, если мы говорим про здоровье нации и переживаем, что они будут пить много, им проще пойти купить бутылку водки в магазине, нежели ждать неделю, чтобы ее сделать.

Оборудование сейчас зачастую собирают, как хобби. То есть нравится процесс, какие-то напитки, которые ты не получишь в магазине, либо переживают за количество фальсификата, который на полке присутствует. С этим еще не научились бороться глобально. Недавние исследования по коньяку: 80% полки – это подделка. Поэтому по факту мы же понимаем, что это потеря. Человек, который покупает самогонный аппарат, он просто начинает меньше пить алкоголя, он начинает меньше его покупать".

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