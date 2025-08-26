Я нашел ошибку
Плавание развивает все группы мышц с минимальной травматизацией.
 Главный детский травматолог-ортопед региона: «Один из самых полезных для здоровья видов спорта — плавание»
На счету нашей команды в первом круге - две победы и два поражения.
СХК «Лада» дебютировал в чемпионате России по следж-хоккею
На автодороге Обход Тольятти инсценируют чрезвычайное происшествие
Самарец дважды проиграл газовикам суд из-за начислений за ресурс более 90 тыс. рублей
В Самарской области отремонтируют более 170 км дорог к образовательным учреждениям
В России ужесточат правила получения охотничьего билета
Сельхозтоваропроизводители Самарской области наращивают объемы поставок продукции в Китай
Вячеслав Федорищев провел заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба
  • Персональные данные

Минцифры усиливает защиту граждан от киберпреступлений

26 августа 2025 11:38
153
Минцифры усиливает защиту граждан от киберпреступлений

Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты. Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде. Расскажем о некоторых из них подробнее.

Защита Госуслуг

Способы восстановления доступа к аккаунту на Госуслугах в случае его блокировки из-за действий мошенников предлагается закрепить на законодательном уровне. Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами:

  •  с помощью биометрической идентификации
  •  через приложение или сайт банка
  •  с помощью национального мессенджера
  • в МФЦ

Платформа согласий

На Госуслугах будет создана единая платформа согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.

Усиленное взаимодействие банков и операторов

Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС «Антифрод» поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий. Так, если в случае бездействия оператора связи мошенники украли средства с мобильного счёта, то оператор будет должен их возместить. Если же банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то возместить ущерб должна будет сама кредитная организация.

Маркировка иностранных вызовов

Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

Блокировка фишинга

Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки.

Почему это важно

Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учётом баланса безопасности и прав пользователей.

