Минцифры усиливает защиту граждан от киберпреступлений

Минцифры подготовило второй пакет мер по борьбе с кибермошенниками. Разработаны и размещены для общественного обсуждения соответствующие законопроекты. Предложенные инициативы направлены на усиление защиты граждан от мошенников в цифровой среде. Расскажем о некоторых из них подробнее.

Защита Госуслуг

Способы восстановления доступа к аккаунту на Госуслугах в случае его блокировки из-за действий мошенников предлагается закрепить на законодательном уровне. Восстановить доступ можно будет быстро и удобно следующими способами:

— с помощью биометрической идентификации

с помощью биометрической идентификации — через приложение или сайт банка

через приложение или сайт банка — с помощью национального мессенджера

с помощью национального мессенджера в МФЦ

Платформа согласий

На Госуслугах будет создана единая платформа согласий, где гражданин сможет увидеть согласия на обработку персональных данных, которые он ранее давал и онлайн, и офлайн. Можно будет не только узнать, кто, как и зачем обрабатывает ваши данные, но и отозвать ранее выданное согласие, а также сообщить о возможных нарушениях в уполномоченные органы.

Усиленное взаимодействие банков и операторов



Внедрение автоматизированного обмена данными через ГИС «Антифрод» поможет скоординировать действия операторов связи и банков. Также будет разработан механизм компенсации гражданам ущерба от мошеннических действий. Так, если в случае бездействия оператора связи мошенники украли средства с мобильного счёта, то оператор будет должен их возместить. Если же банк даже после предупреждения оператора о подозрительных действиях не принял мер по предотвращению хищения средств злоумышленниками, то возместить ущерб должна будет сама кредитная организация.

Маркировка иностранных вызовов



Абонент сможет запретить входящие вызовы с иностранных номеров. В остальных случаях все международные звонки будут помечаться специальным индикатором. Мера позволит защитить пользователей от мошеннических звонков из-за рубежа.

Блокировка фишинга



Для фишинговых сайтов и ресурсов, распространяющих вредоносное ПО или содержащих сведения о продаже несертифицированных средств связи, будет действовать внесудебный механизм блокировки.

Почему это важно



Предложенные меры создадут многоуровневую систему защиты граждан в цифровой среде. Все инициативы разрабатываются с учётом баланса безопасности и прав пользователей.