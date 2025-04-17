Минтруд предложил уточнить признаки трудовых отношений в законодательстве РФ

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Минтруд предложил закрепить в Трудовом кодексе (ТК) восемь дополнительных признаков трудовых отношений. Об этом сообщает РБК со ссылкой на документ.

Согласно ТК, трудовые отношения основаны на соглашении между работником и работодателем о выполнении трудовой функции в интересах и под контролем работодателя. Вместе с тем существует вероятность, что заключение гражданско-правовых договоров может быть выгодно работодателю, но не привлекаемому к работе человеку.

В связи с этим законопроектом о дополнительных признаках Минтруд планирует более четко разграничить трудовые и гражданско-правовые отношения, чтобы исключить возможные спорные ситуации при применении труда. В частности, к дополнениям относятся устойчивый и стабильный характер отношений, подчиненность и зависимость труда, наличие дополнительных гарантий работнику, интегрированность работника в организационную структуру работодателя и прочее.

Уточняется, что новые признаки трудовых отношений были определены Минтрудом на основании постановления пленума Верховного суда. Вместе с тем ведомство предложило наделить Федеральную службу по труду и занятости (Роструд) новыми полномочиями – правом обратиться в суд, чтобы признать отношения трудовыми.

"Это не только повысит эффективность имеющихся механизмов защиты нарушенных трудовых прав граждан, но и обеспечит достижение экономических интересов государства", — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Предположительно, законопроект вступит в силу 1 сентября 2025 года.