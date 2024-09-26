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Минтруд хочет сократить список запрещенных для женщин профессий

26 сентября 2024 09:27
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Минтруд хочет сократить список запрещенных для женщин профессий

Список запрещенных для женщин профессий может быть сокращен. Из перечня должностей, в которых ограничен женский труд, могут убрать работы, связанные с управлением самоходными машинами, и несколько других видов деятельности, сообщили URA.RU в пресс-службе Минтруда России.

«Внедрение технологий, совершенствование производственных процессов и организации труда исключают вредное воздействие на женский организм при управлении самоходными машинами, а также в некоторых других видах деятельности. С учетом этого предлагается исключить эти позиции из перечня профессий, на которых труд женщин запрещен», — заявил замминистра труда Алексей Вовченко.

Так, женщинам представится возможность работать на поверхности действующих строящихся шахт, резервов, рудников, а также участвовать в обогащении, агломерации, брикетировании. Сейчас проект приказа, разработанный с учетом предложений различных организаций, работников и профильных специалистов, разместили на общественное обсуждение.

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