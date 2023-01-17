Минтранс РФ: на Крымском мосту возобновили автомобильное движение досрочно

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Автомобильное движение по Крымскому мосту, приостановленное в связи с ремонтными работами, возобновлено досрочно. Об этом во вторник, 17 января, сообщили в Министерстве транспорта РФ, передают "Известия".

«Сегодня в 16:50 мск возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — говорится в сообщении министерства в Telegram-канале.

Как рассказал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, на Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части.

Известно, что полностью завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, планируется к 1 декабря 2023 года.

Фото: pxfuel