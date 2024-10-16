Минсельхоз сообщил о принимаемых мерах по стабилизации цен на сливочное масло

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Минсельхоз принимает меры по стабилизации цен на сливочное масло. Об этом «Известиям» сообщили в ведомстве.

«Минсельхоз ведет постоянный мониторинг отпускных цен на социально значимую продукцию, в том числе на сливочное масло, на которое в настоящее время наблюдается рост цен. Главным образом, на это влияет значительное увеличение потребления молочной продукции в стране вследствие роста доходов населения, объемов производства продукции с использованием сливочного масла и спроса со стороны бизнеса, в частности предприятий гостинично-ресторанного сектора», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.



Там также отметили, что в связи с этим Минсельхозом реализуются меры, направленные на увеличение импорта сливочного масла из дружественных стран. Это позволит насытить внутренний рынок продукцией и стабилизировать ценовую ситуацию, уверены в министерстве.



Вместе с тем в соответствии с постановлением правительства от 26 марта 2023 г. № 662 предусмотрено заключение органами государственной власти субъектов Российской Федерации добровольных соглашений с хозяйствующими субъектами о фиксации предельно допустимых розничных цен на продукцию, включенную в перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости. Данная мера также может способствовать снижению темпов роста цен на сливочное масло, пояснили в министерстве.

Фото: pxhere.com