В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты

13 сентября 2025 11:53
78
Недопустимо включать в состав отечественного национального турпродукта блюда иностранной кухни – таких, как пицца, суп том-ям, суши или такос. Об этого говорится в методических рекомендациях по организации Всероссийского фестиваля русской кухни, разработанных Минпромторгом России, пишет ТАСС.

Такое правило объясняется тем, что указанные блюда (например, том-ям и его ингредиенты – Таиланд; пицца и ее ингредиенты и сочетания, карпаччо – Италия; суши, рамен – Япония; фо бо – Вьетнам; такос – Мексика и т. п.) являются визитной карточкой и гастрономической "бренд-идеей" других стран.

"Кухни, кулинарные традиции других государств и продукты питания иностранного происхождения не могут быть включены в состав отечественного национального турпродукта или любого продукта, финансируемого из бюджетных средств или проводимого при поддержке органов власти", – говорится в документе.

Также в рекомендациях дано определение термину "русская кухня".

"Русская кухня – кулинарный бренд, представляющий совокупность наименований блюд и кулинарных техник, технологий и рецептур, вкусовых и визуальных характеристик, которые устойчиво ассоциируются в сознании российской и зарубежной аудитории с Россией", – следует из документа.

В рекомендациях также отмечается, что русская культура является культурным и историческим наследием государства и культурологическим феноменом, который формировался на протяжении веков на основе местных продуктов, разработки собственных блюд и кулинарных приемов всего народа, пишет Смотрим.

"В России проживают более 190 народов, которые исторически объединяет русская кухня, в том числе советский период русской кухни", – подчеркивают авторы документа.

Ранее сообщалось, что Минпромторг разработает стандарт 200 блюд русской кухни. Он будет создан по международным требованиям, в него войдут уже привычные уха и блины, а также кулинарные изыски, такие как курник, говяжий рубец и визига.

