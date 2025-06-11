Минпромторг РФ не видит причин вводить регулирование цен на отдельные товары

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Минпромторг РФ в настоящее время не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары. Об этом сообщил статс-секретарь, заместитель главы ведомства Роман Чекушов.

Он отметил, что в настоящее время ответственная работа торговли позволяет соблюдать баланс интересов с учетом грамотного распределения наценки на различные товары.

"В настоящее время Минпромторг России не видит предпосылок для введения регулирования цен на отдельные товары", — передает слова Чекушова "Российская газета".

Замглавы Минпромторга РФ отметил изменение структуры потребления в пользу более дорогих товаров. При этом цена на товары может изменяться по всей цепочке: от производителя до розничной торговли. Со стороны производителей продуктов питания ведомство риска роста цен не наблюдает.

Чекушов уточнил, что в Минпромторге РФ разработали предложение по переходу на долгосрочные контракты поставщиков и торговых сетей с фиксированной вилкой цены на овощи "борщевого набора". Механизм планируется распространить и на другие категории товаров.