Минпромторг рекомендует отказаться от "уничижительного" названия "медовуха"

Минпромторг России рекомендует властям субъектов РФ отказаться от "уничижительного" названия "медовуха" при проведении Всероссийского фестиваля русской кухни, при этом употребление наименования "шашлык" допустимо наряду с историческим "мясо верченое". Об этом говорится в разработанных министерством методических рекомендациях по организации фестиваля, с которыми ознакомился ТАСС.

"Рекомендовать воздерживаться от уничижительного именования "медовуха", взамен предлагать исторические "мед", "мед питный", "мед ставленый" ("Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил")", - говорится в документе.

При этом необязательно категорически запрещать употребление наименование "шашлык", приемлемо его использование наряду с историческим "мясо верченое", "мясо на вертеле", "грядина" и другими, отмечается в рекомендациях.

При взаимодействии с предпринимателями - участниками фестиваля следует проводить работу по восстановлению исторического значения названий блюд.