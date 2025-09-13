Я нашел ошибку
В Кинельском районе на 200 кв. метрах горели надворные постройки
В Санкт-Петербурге домашний кот стал причиной пожара в квартире
В Самаре 24-летний автомобилист врезался в столб
Минпромторг РФ: такос или суши не могут быть включены в российские турпродукты
Тольяттинец увидел в подъезде дорогой велосипед и сдал его в ломбард
В Самарской области судебные приставы добились ремонта дороги
Онищенко предложил поднять возраст продажи алкоголя
В Самаре на один день изменится маршрут автобуса №34
Минпромторг рекомендует отказаться от "уничижительного" названия "медовуха"

13 сентября 2025 10:30
125
Минпромторг рекомендует отказаться от "уничижительного" названия "медовуха"

Минпромторг России рекомендует властям субъектов РФ отказаться от "уничижительного" названия "медовуха" при проведении Всероссийского фестиваля русской кухни, при этом употребление наименования "шашлык" допустимо наряду с историческим "мясо верченое". Об этом говорится в разработанных министерством методических рекомендациях по организации фестиваля, с которыми ознакомился ТАСС.

"Рекомендовать воздерживаться от уничижительного именования "медовуха", взамен предлагать исторические "мед", "мед питный", "мед ставленый" ("Я там был, мед, пиво пил, да усы лишь обмочил")", - говорится в документе.

При этом необязательно категорически запрещать употребление наименование "шашлык", приемлемо его использование наряду с историческим "мясо верченое", "мясо на вертеле", "грядина" и другими, отмечается в рекомендациях.

При взаимодействии с предпринимателями - участниками фестиваля следует проводить работу по восстановлению исторического значения названий блюд.

