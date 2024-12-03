Минпромторг: продажи новых легковушек в РФ упали почти на 30% в ноябре

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Продажи новых легковых авто в России в ноябре этого года выросли на 11% в годовом выражении, но упали на 29% по сравнению с октябрем, сообщает Минпромторг.

При этом за 11 месяцев 2024-го в России реализовали около 1,7 миллиона новых автомобилей до трех лет. Показатель с прошлого года вырос на 44%.

"При этом рынок новых автомобилей отечественного производства превысил 754 тысяч штук, что на 30% больше показателей января-ноября 2023 года", – уточняется в статистике министерства за январь-ноябрь текущего года.

Отмечается, что по сравнению с октябрем этого года в ноябре продажи легковушек упали почти на треть (29%) – до 119,98 тысячи авто. Кроме того, в ноябре продано более 14,2 тысячи легких коммерческих автомобилей, около 9 тысяч грузовых авто и около 2 тысяч автобусов, пишет Смотрим.