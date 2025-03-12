Минпромторг предложил начать маркировать все ноутбуки и смартфоны с 1 сентября

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Минпромторг России разработал законопроект об обязательной маркировке некоторых видов радиоэлектроники, включая ноутбуки и смартфоны, с 1 сентября текущего года.

Обязательную маркировку предлагается вводить поэтапно.

"Минпромторг России предлагает с 1 сентября 2025 года ввести поэтапно обязательную маркировку отдельных видов радиоэлектроники", – сообщили ТАСС в министерстве.

Уточняется, что маркировке подлежат в том числе смартфоны, печатные платы, ноутбуки и светотехническая продукция.

Эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов радиоэлектронной продукции проводится в России с 1 декабря 2023 года по 31 августа 2025 года.