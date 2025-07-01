Минпромторг может рассмотреть увеличение доли вина РФ в меню ресторанов

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Минпромторг России готов предложить увеличить долю отечественного вина в меню ресторанов до 30-40%, если российские виноделы смогут удовлетворить спрос. Об этом заявил глава ведомства Антон Алиханов.

Ранее замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов заявил, что отечественное вино должно быть представлено в винных картах ресторанов на первых страницах. Минпромторг уже разработал законопроект, согласно которому обязательная доля вина российского производства в меню ресторанов и на полках магазинов устанавливается на уровне 20% от общего количества винной продукции.

"Если легко пройдет (законопроект – прим. ред.) и мы не увидим никаких сложностей, то потом с коллегами из Минсельхоза будем анализировать количество марок, новых видов вина, которые будут у нас появляться. И будем готовы выходить с предложением о расширении этих 20% до 30-40%", – сказал Алиханов на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

Министр добавил, что это будет возможно при готовности российских виноделов удовлетворять соответствующий спрос, пишет Смотрим.