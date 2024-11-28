Минприроды: из 280 нужных России ископаемых полностью закрыты потребности по 230

150

Россия закрывает большую часть потребностей в полезных ископаемых, рассказал "России 24" министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов.

Министр напомнил, что Россия занимает первое место в мире по добыче газа, также страна в лидерах по добыче титана, золота, алмазов и меди.

"Конечно, по приоритетным позициям мы полностью обеспечиваем. Но из полной номенклатуры всего того, что нам нужно из недр, это больше 280 позиций, порядка 230 мы закрываем полностью", — сообщил Козлов.

Ранее министр горнодобывающей промышленности Нигера Усман Абарчи рассказал, что власти страны пригласили российские компании для разведки и добычи природных ресурсов, пишет Смотрим.