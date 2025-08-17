Минобороны России подало новые иски к РЖД на 176 миллионов рублей

161

Министерство обороны России обратилось в суд с новыми исковыми заявлениями к ОАО "Российские железные дороги" (РЖД).

Об этом свидетельствуют документы, на которые в своей публикации ссылается агентство ТАСС.

Общая сумма заявленных исковых требований составляет 176 миллионов 332 тысячи 827 рублей.

Ранее сообщалось, что Министерство обороны РФ подготовило иск о взыскании 13,5 миллиона рублей с Российских железных дорог (РЖД). В конце мая Минобороны уже требовало совокупно по серии исков с РЖД более 30 миллионов рублей. 31 марта стало известно, что оборонное ведомство подало серию исков к РЖД на общую сумму 90 миллионов рублей.