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Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников в России

4 декабря 2023 12:39
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Минобороны решило изменить требования к состоянию здоровья призывников в России

Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников в том числе с учетом опыта СВО, следует из опубликованного в воскресенье на портале правовой информации анонса проекта предложения Минобороны России о внесении изменений в Положение о военно-врачебной экспертизе.

"Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы, в том числе с учетом опыта специальной военной операции", - говорится на портале в основании к подготовке проекта.

В этом году Минобороны при постановке на воинский учет получало данные в электронном виде, дублируя их на бумаге. Всего на воинский учет в этом году встали более 700 тысяч юношей.

На основе полученных сведений была сформирована единая электронная база данных, размещенная в закрытом сегменте Минобороны РФ. Эти сведения будут максимально использованы в учетно-призывной работе, в том числе с целью недопущения случаев необоснованного призыва граждан на военную службу, пишет РИА Новости.

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