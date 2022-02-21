Минфин внес в правительство законопроект о регулировании криптовалют

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Министерство финансов России внесло в правительство законопроект о регулировании криптовалют. Об этом в понедельник, 21 февраля, ведомство сообщило на своем сайте.

Если законопроект будет принят, продажа и покупка цифровой валюты будет возможна только при проведении идентификации клиента. Планируется разрешить операции с криптовалютой исключительно банкам с использованием банковского счета.

«Таким образом, идентификация клиентов будет проводиться как операторами при приеме клиентов на обслуживание, так и банками при открытии банковского счета. Операторы, как и банки, будут обязаны осуществлять комплаенс процедуры и информировать Росфинмониторинг о выявленных подозрительных операциях», — отметили в ведомстве.

Минфин предлагает создать реестр операторов. В него могут включить обменники, которые проводят оборот криптовалют. Для работы операторы будут обязаны получать лицензию. Контроль за их деятельностью будет вести орган власти, который определит правительство, пишут "Известия".

Среди критериев, по которым будет проверяться работа обменников, ведомство выделило следующие: корпоративное управление, составление отчетности, хранение информации, внутренний контроль, аудит, система управления рисками и размер собственных средств.

«Для защиты прав и интересов инвесторов биржи будут обязаны информировать граждан о высоких рисках, связанных с приобретением цифровых валют. Граждане должны будут проходить онлайн тестирование перед приобретением криптовалюты, которое определит уровень знаний о специфике вложений в цифровые валюты и осведомленности о возможных рисках. При успешном прохождении тестирования граждане могут вкладывать средств в цифровые валюты до 600 тыс. рублей ежегодно. Если тестирование не пройдено, то предельный размер вложений будет ограничен 50 тыс. рублей. Квалифицированные инвесторы и юридические лица будут совершать операции без ограничений», — сказано в сообщении.

Криптовалюта, которая принадлежит бирже, должна быть отделена от активов участников торгов, считает ведомство. Также Минфин предлагает запретить изъятие цифровой валюты юрлиц и граждан для взыскания долгов оператора.

«Минфин России также получил предложения Банка России (с проектом законодательных изменений) о введении запрета на организацию выпуска и обращения цифровых валют, а также введении ответственности за соответствующие правонарушения», — уточняется в сообщении.