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Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России

23 января 2025 12:15
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Михаил и София — второй год подряд самые популярные имена в России

Т—Ж, одно из главных финансовых медиа, проанализировал данные о самых популярных именах в 2024 году и подсчитал какие имена, по сравнению с прошлым годом, стали более популярными, а какие — менее. Полные результаты исследования опубликованы на сайте.

Основные выводы

  • Второй год подряд самые популярные имена в России — София и Михаил. В 2021—2022 годах это были имена София и Артем.

  • Топ-5 популярных женских имен остался неизменным: в порядке убывания популярности — София, Ева, Анна, Мария, Виктория. Топ-5 популярных мужских — Михаил, Александр, Артем, Матвей, Максим. В прошлом году имя Артем занимало вторую строчку по популярности, Александр — третью.

  • Среди 20 крупнейших по численности населения регионов, в трех популярные имена отличаются от общероссийских: в Татарстане и Башкортостане мальчиков чаще всего называют Амир, а девочек — Амина; в Дагестане — Мухаммад и Марьям.

  • В топ-50 имен в Москве выше всего за год поднялись женские имена Айлин и Аврора — на десять и девять строчек соответственно по сравнению с прошлым годом. Среди мужских — Юсуф, плюс 16 позиций; а также Леон, Артур, Роберт — плюс шесть-семь позиций.

 

Самые популярные имена в России

Топ-5 самых популярных женских имен для новорожденных остался неизменным третий год подряд: это, в порядке убывания популярности, София, Ева, Анна, Мария и Виктория. Последнее изменение в этом списке произошло в 2022 году: тогда имя Ева поднялось с четвертого места на второе, обогнав по популярности имена Анна и Мария.

Рейтинг популярных мужских имен более переменчив. Второй год подряд на верхней строчке рейтинга — Михаил, но на второе место по итогам 2024 года поднялось имя Александр. В свою очередь, популярность имени Артем продолжает падать: имя опустилось уже на третью строчку по популярности, хотя в 2021—2022 годы было на первой.

Самые популярные имена в крупнейших регионах России

Среди 20 крупнейших по численности населения регионов уникальные традиции в Башкортостане и Татарстане, где мальчиков четыре года подряд чаще всего называют Амир, а девочек — Амина; а также Дагестан, где самое популярное мужское имя — Мухаммад, а женское — Марьям.

В остальных регионах в лидерах те же общероссийские имена: София и Михаил. Например, София — самое популярное женское имя в 16 из оставшихся 17 регионов (в Новосибирской области — Ева); имя Михаил — самое популярное в 12 из 17. В Ростовской области и Красноярском крае популярнее оказалось имя Александр; на Ставрополье, в Кемеровской и Иркутской областях — Артем.

Какие имена сейчас набирают популярность, а какие выходят из моды

Мужские имена. Внутри топ-10 растет популярность у имен Лев, Марк, Иван, Тимофей; снижается — у имен Максим, Артем, Матвей.

За пределами топ-10 наибольшее изменение — у имени Юсуф: поднялось сразу на 16 позиций, с 59-го на 43-е место. На шесть-семь позиций поднялись имена Леон, Артур, Роберт. В свою очередь, сильнее всего опустились в рейтинге имена Даниил, Константин, Никита, Сергей, Григорий, Степан — на четыре-пять позиций.

Женские имена. Внутри топ-10 становятся популярнее имена Василиса — оно в Москве уже шестое по популярности — и Александра. Снижается популярность имен Варвара, Полина и Алиса.

За пределами топ-10 набирают популярность имена Айлин — на десять строчек выше, чем в прошлом году; Аврора — плюс девять позиций; а также Оливия, Асия, Адель, Есения, Мия, Николь, Майя — плюс 4—7 позиций. Соответственно, выходят из моды имена Ксения, Дарья, Алина, Аиша, Стефания, Ангелина — они опустились на 3—5 позиций.

 

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