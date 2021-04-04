Мигрантам в России помогут легализоваться

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МВД разрабатывает закон, позволяющий легализоваться находящимся в России мигрантам. Документ позволит узаконить свое пребывание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, даже несмотря на имеющиеся нарушения. Как сообщили ТАСС в ведомстве, разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства.

Поясняется, что сейчас на законодательном уровне в России институт "миграционной амнистии", позволяющей какому-либо госоргану или должностному лицу принимать решение относительно правового статуса иностранцев, отсутствует. При этом есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства уже на сегодняшний день легализовать свое положение в стране.