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Мигрантам в России помогут легализоваться

4 апреля 2021 10:18
154
Мигрантам в России помогут легализоваться
 

МВД разрабатывает закон, позволяющий легализоваться находящимся в России мигрантам. Документ позволит узаконить свое пребывание в России иностранным гражданам и лицам без гражданства, даже несмотря на имеющиеся нарушения. Как сообщили ТАСС в ведомстве, разработка проекта закона проводится в рамках масштабной работы по реформированию миграционного законодательства.

Поясняется, что сейчас на законодательном уровне в России институт "миграционной амнистии", позволяющей какому-либо госоргану или должностному лицу принимать решение относительно правового статуса иностранцев, отсутствует. При этом есть ряд законов, которые дают возможность некоторым категориям иностранцев и лиц без гражданства уже на сегодняшний день легализовать свое положение в стране.

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