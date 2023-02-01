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МИД РФ попросил международных правозащитников помочь УПЦ

1 февраля 2023 09:45
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МИД РФ попросил международных правозащитников помочь УПЦ

Москва призвала международные правозащитные организации оказать давление на власти Украины с целью прекратить преследования в отношении канонической Украинской православной церкви.

Об этом сказал в интервью РИА Новости спецпредставитель главы МИД РФ по вопросам сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания, посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

Дипломат считает, что в настоящее время на Украине происходят попытки разделить по признаку религии исповедующих православие русских и украинцев. "Киевский режим и Запад пытаются … разрушить духовную близость русских и украинских православных верующих", – заявил он.

Он напомнил о действиях украинских властей в отношении прихожан УПЦ: преследования за посещение храмов, запугивание, навязывание повторного крещения или венчания. Эти действия, подчеркнул Аскальдович, идут вразрез с основополагающими международно-правовыми документами, запрещающими государству вмешиваться в дела церкви и веры.

Дипломат отметил, что все это происходит на фоне общего системного кризиса мирового православия. Он, по мнению Аскальдовича, вызван политикой Константинопольского патриархата, США и других стран Запада, направленной на поддержку православных раскольников, пишет Смотрим

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