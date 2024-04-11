МИД рекомендовал россиянам не ездить в три страны Ближнего Востока

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МИД настоятельно рекомендует россиянам воздержаться от поездок в Ближневосточный регион, в особенности в Израиль, Ливан и в Палестину, сообщила «РИА Новости» официальный представитель ведомства Мария Захарова.

По ее словам, на Ближнем Востоке сохраняется «напряженная обстановка» как в зоне палестино-израильского конфликта, так и в районе «голубой линии» между Ливаном и Израилем. Ситуацию в Иордании Захарова назвала «стабильной», а перенос боевых действий на территорию королевства «маловероятным».

Аналогичную рекомендацию МИД выпустил 20 октября 2023 года, тогда к опасными для посещения ведомство причислило и Иорданию, пишет РБК.