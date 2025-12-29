Меньше, но крепче: сколько алкоголя закупили россияне к Новому году

Россияне купили в разы меньше алкоголя перед Новым годом в текущем 2025 году, чем годом ранее. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование.

Так, стало известно, что в предновогодний период в текущем году покупки алкоголя сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом, в исследовании уточняется, что россияне стали меньше употреблять алкоголя, но предпочтение отдают крепким напиткам.

В рамках исследования были проанализированы данные семи миллионов чеков, которые были выданы с ноября по 15 декабря. В среднем россияне в предновогодний период потратили на одну бутылку алкоголя около тысячи рублей – стоимость объясняется высокой ценой виски. На бутылку шампанского, в среднем, уходило около 1,3 тысячи рублей, на водку – 543 рубля, на коньяк – 900 рублей, на вино – 692 рубля, пишет МК.