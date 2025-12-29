Я нашел ошибку
Главные новости:
Самарские застройщики встретились с региональным Росреестром Когда: 29 декабря в 10:27
В Самаре водитель врезался в кирпичную кладку
В 2026 году россияне всё больше будут делать выбор в пользу готовой еды
В Госдуме ожидают снижения ключевой ставки до 9% к концу 2026 года
Самарский ОМОН «Утес» в этом году отметил день образования отряда
80 ёлок‑нелегалов: самарская полиция накрыла базар у дороги
Жители Самары оценили оформление города к Новому году в среднем на 3,32 балла
самыми аккуратными водителями в каршеринге стали Андреи и Сергеи
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 77.69
-0.19
EUR 91.21
-0.68
Сотрудники МЧС СО доставили праздник прямо в окна самарской детской больницы
Сегодня учащиеся полицейского класса поселка Смышляевка приняли присягу
Студотряды региона приняли участие во Всероссийском слёте акции «Снежный десант РСО. Десант Победы»
  Персональные данные

Меньше, но крепче: сколько алкоголя закупили россияне к Новому году

199
Меньше, но крепче: сколько алкоголя закупили россияне к Новому году

Россияне купили в разы меньше алкоголя перед Новым годом в текущем 2025 году, чем годом ранее. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на исследование.

Так, стало известно, что в предновогодний период в текущем году покупки алкоголя сократились на 16% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом, в исследовании уточняется, что россияне стали меньше употреблять алкоголя, но предпочтение отдают крепким напиткам.

В рамках исследования были проанализированы данные семи миллионов чеков, которые были выданы с ноября по 15 декабря. В среднем россияне в предновогодний период потратили на одну бутылку алкоголя около тысячи рублей – стоимость объясняется высокой ценой виски. На бутылку шампанского, в среднем, уходило около 1,3 тысячи рублей, на водку – 543 рубля, на коньяк – 900 рублей, на вино – 692 рубля, пишет МК. 

