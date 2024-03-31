Медработники из малых городов и сел начнут получать повышенные зарплаты с апреля

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Медработники из малых российских городов и сел начнут получать повышенные зарплаты за март с 1 апреля. Об этом 31 марта рассказала «РИА Новости» доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

Правительство РФ по поручению президента России Владимира Путина повысило ежемесячные выплаты медицинским работникам в малых городах, районных центрах и селах в зависимости от числа жителей населенных пунктов с 1 марта этого года. Россияне начнут получать такие выплаты за март с 1 апреля.

По словам доцента, размер выплат зависит от численности проживающих в населенных пунктах. Такая поддержка очень важна, добавила Иванова-Швец, поскольку заработные платы медицинских работников в таких населенных пунктах очень низкие, а дефицит персонала приобретает уже критические значения.

Так, в городах, с населением от 50 тыс. до 100 тыс. человек, врачи дополнительно будут получать 29 тыс. рублей, средний персонал — 13 тыс. При этом в населенных пунктах, где проживают менее 50 тыс. человек, ежемесячные дополнительные выплаты для врачей составят 50 тыс. рублей, а для медицинских работников среднего звена — 30 тыс.

Кроме того, с 1 апреля также будет повышена окладная часть заработной платы всех медработников до 50%. Согласно информации российского правительства, на зарплаты медиков в 2024 году планировалось выделить более 7,5 млрд рублей. Штат медицинских учреждений в 2024 году увеличится почти на 10 тыс. врачей и на 17 тыс. специалистов среднего медицинского персонала, пишут "Известия".