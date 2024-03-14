Маркировка консервов в России станет обязательной

130

Минпромторг разработал проект постановления об обязательной маркировке консервированной продукции. Согласно документу, с которым ознакомились «Известия», планируется, что регистрация в информационной системе маркировки участников оборота отдельных видов консервированных продуктов начнется с 1 сентября 2024 года.

С 1 декабря 2024 года нанесение кодов маркировки станет обязательным для консервированной продукции из рыбы и морепродуктов, а с 1 марта 2025 года — для остальной консервированной продукции.

Ранее «Известия» сообщали, что маркировка консервов необходима, чтобы избавиться фальсификата.

«По данным НИФИ Минфина, доля незаконного оборота мясных консервов составляет 26%, рыбных — 11,5%, соусов — 40%, чипсов — почти 14%, а консервированных овощей и фруктов — 33%. Исследования Роскачества также свидетельствуют о наличии проблемы: около четверти производителей консервов подменяют шпроты более дешевой рыбой», — рассказал «Известиям» замгендиректора ЦРПТ Реваз Юсупов.

По его словам, именно разросшийся нелегальный рынок этой продукции является основанием органов власти для проведения добровольного эксперимента по маркировке.