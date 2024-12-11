Маркетплейсы в России начали торговать вином

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Возможность покупать вино с доставкой в пункты выдачи "Винлаб" появилась на онлайн-площадках "Яндекс Маркет" и Ozon.

Как сообщает РИА Новости, "на витринах представлены тихие виноградные вина, а также игристое и крепленое вино – портвейн​​​". Пользователь может забронировать товар в специальном разделе. После этого нужно подтвердить бронь и выбрать один из пунктов выдачи "Винлаб".

По информации агентства, проект закона о проведении эксперимента по розничной продаже российского вина через сайт "Почты России" был внесен на рассмотрение Госдумы в апреле 2023 года. Для ограничения продажи алкоголя несовершеннолетним предлагалось использовать Единую систему идентификации. Против эксперимента тогда выступали МВД и Минздрав.

В начале ноября Минцифры предложил отслеживать покупку энергетиков, алкогольной, табачной и никотинсодержащей продукции при помощи биометрии. Также биометрические данные предлагалось использовать для входа на портал "Госуслуги" и подтверждения права получать пенсию, находясь за рубежом.