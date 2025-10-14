Мантуров поручил проработать отсрочку нового утильсбора

119

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров поручил Минпромторгу РФ представить предложения по возможной отсрочке введения новых правил расчета утильсбора на автомобили. Об этом 14 октября сообщает ТАСС со ссылкой на заявление секретариата Мантурова.

Минпромторгу дали поручение по итогам рассмотрения обращения общероссийской общественной организации «Деловая Россия», говорится в заявлении. Общественники обратились к Мантурову с просьбой рассмотреть возможность отсрочить вступление в силу нового механизма на срок, необходимый для завершения оформления таможенных процедур покупателями.

Разработанный Минпромторгом проект постановления правительства предполагает введение с 1 ноября этого года нового критерия при расчете размера утильсбора — мощности двигателя. Существующие льготные сроки для импортеров-физлиц, которые ввозят машины для личного пользования (3,4 тыс. рублей на новые модели и 5,2 тыс. рублей на машины старше трех лет), сохранятся. Однако они будут действовать только в отношении моделей не мощнее 160 л.с, пишут "Известия".