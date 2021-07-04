Little Big перестали сотрудничать с Пухляшом

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Группа Little Big больше не будет сотрудничать с танцором Дмитрием Красиловым, известным как Пухляш. Об этом рассказал один из участников группы Антон Лиссов.

Лиссов отметил, что коллектив не видит смысла брать танцора "на прицеп" и подчеркнул, что у Красилова есть своя жизнь, пишет РИА Новости.

Пухляш стал известен после выхода клипа группы на песню "UNO". С этой композицией Little Big должны были представлять Россию на Евровидении в 2020 году. Тогда видео стало самым популярным на YouTube -канале музыкального конкурса за всю историю. После этого Красилов появлялся в еще нескольких клипах Little Big.

Фото © Little Big