Я нашел ошибку
Главные новости:
Оператор билайн анонсирует выгодное предложение для своих клиентов.
Купи Samsung Galaxy в билайн вместе с услугами связи и аксессуарами и получи выгоду до 40%
В Самаре за сутки заболели 346 человек.
Где в регионе выявлены новые случаи COVID-19
Девушка передала подарки для пациентов отделения и пожелала родителям верить в лучшее и не опускать руки.
Самарские детские онкологи встретились со своей пациенткой спустя 17 лет после операции 
Захарова попросила у "средств массовой дезинформации США и Британии" график "вторжений", чтобы спланировать отпуск
Захарова попросила у "средств массовой дезинформации США и Британии" график "вторжений", чтобы спланировать отпуск
Шесть школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA
Шесть школ Самарской области примут участие в исследовании по модели PISA
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по программе догазификации
Виктор Кудряшов принял участие во всероссийском совещании по программе догазификации
В Самарской области запустят систему розыска машин
В Самарской области запустят систему розыска машин
Экспортный центр Самарской области вошел в десятку лучших в стране
Экспортный центр Самарской области вошел в десятку лучших в стране
Наверх
Самара  -10 °C, Тольятти  -8 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 76.17
-0.41
EUR 86.27
-0.58
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Зимний Грушинский фестиваль-2022 состоится в Самаре
Дан старт окружному этапу фестиваля «Театральное Приволжье»
В Самаре, в историческом парке «Россия – Моя история», открывается выставка «Точка зрения»
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Лавров: Россия будет делать то, что считает необходимым для обеспечения собственной безопасности

16 февраля 2022 09:07
199
Лавров: Россия будет делать то, что считает необходимым для обеспечения собственной безопасности

Россия будет на своей территории делать то, что считает необходимым для обеспечения собственной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве с польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Сбигневом Рау. Спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеивались для того, чтобы напасть с севера на Украину и захватить Киев,Лавров назвал параноидальными. На уточняющий вопрос польского журналиста,точно ли вторжения не будет,Лавров Лавров рассмеялся и сказал главе МИД Польши: "Непонятливый у вас журналист какой-то", передает Радио Маяк.

Глава МИД Сергей Лавров также прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". По его оценке, на Украине и вдругих странах Европы многие политики разделают такие оценки. Есть надежда, что эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу, – добавил глава российского МИД.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
16 февраля 2022  13:32
 Еще 3 215 жителей Самарской области заболели коронавирусом
145
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
16 февраля 2022  11:27
Дмитрий Азаров поручил разработать дополнительные меры привлечения на ярмарки Самарской области местных производителей
194
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
16 февраля 2022  10:23
Прямой диалог по вопросам ЖКХ: Дмитрий Азаров встретился со старшими по домам
197
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
16 февраля 2022  09:38
18 февраля пройдет распределение свободных мест в детсадах Самары
172
Вопросы можно направлять сообщениями и на телефоны, работающие во время совещания.
15 февраля 2022  20:01
Предметный и жесткий разговор: Дмитрий Азаров проводит расширенное совещание с активом МКД по проблемам ЖКХ
633
Весь список