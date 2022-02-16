Лавров: Россия будет делать то, что считает необходимым для обеспечения собственной безопасности

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Россия будет на своей территории делать то, что считает необходимым для обеспечения собственной безопасности, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Москве с польским коллегой, действующим председателем ОБСЕ Сбигневом Рау. Спекуляции по поводу того, что российско-белорусские учения затеивались для того, чтобы напасть с севера на Украину и захватить Киев,Лавров назвал параноидальными. На уточняющий вопрос польского журналиста,точно ли вторжения не будет,Лавров Лавров рассмеялся и сказал главе МИД Польши: "Непонятливый у вас журналист какой-то", передает Радио Маяк.

Глава МИД Сергей Лавров также прокомментировал слова посла Украины в Великобритании, что Киев может отказаться от стремления вступить в НАТО, чтобы "избежать войны". По его оценке, на Украине и вдругих странах Европы многие политики разделают такие оценки. Есть надежда, что эта мысль будет постепенно пробивать себе дорогу, – добавил глава российского МИД.