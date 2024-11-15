Крым открыт для инвестиций Илона Маска

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Полуостров Крым готов принять инвестиции американского предпринимателя Илона Маска. Об этом сообщил РИА Новости глава парламента Республики Крым Владимир Константинов.

Отмечается, что инвестиции в Россию представляют собой выгодное предложение: у Маска есть передовые технологии и научные разработки, а российские территории имеют редкие ресурсы.

"Для нас было бы большим достижением иметь такого инвестора. А инвестировать в Россию – честь и достижение для Маска", – заявил Константинов.

По его словам, тесное сотрудничество Маска с российскими структурами принесло бы взаимную выгоду обеим сторонам.