Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году

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Семейные пары пенсионеров по личному заявлению в ПФР могут получать надбавку по уходу за супругом. Об этом рассказали юристы.

«Нужно будет доказать, что пенсионер содержит супруга на свои личные средства. Для этого нужно предоставить в ПФР чеки из аптек, магазинов и другие свидетельства собственных расходов», – рассказала генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

По словам юриста Европейской юридической службы Оксаны Красовской, если в ПФР откажут, то пенсионер может обратиться в суд, чтобы установить факт нахождения на иждивении. Размер надбавки на иждивенцев установлен в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на трех человек.Размер надбавки выплат будет составлять чуть более двух тысяч рублей. Доплата также положена, если человек ухаживает и за другими близкими родственниками.

Выплаты можно получить и задним числом. Однако условия выдачи денег в разных регионах России могут различаться. Например, устанавливается срок давности – не более трех лет с памятной даты. В некоторых регионах срок выплат ничем не ограничен.

«Пожилые люди, которые получают какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Тогда они могут получать больше. То есть человек может обратиться в ПФР и перейти на пенсию по потере кормильца, которая будет назначена с учетом стажа умершего супруга-кормильца. Сохранится она и при вступлении в новый брак», – пояснила Красовская.

Такие меры позволят пенсионеру увеличить ежемесячный доход на несколько тысяч рублей, передает Life.

Напомним, с 1 февраля у некоторых категорий граждан будет прибавка к пенсии. В пенсионном фонде сообщили, что пересчитают выплаты для бывших работников угольной промышленности и летчиков, сообщает ФедералПресс.

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