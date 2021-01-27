Я нашел ошибку
Главные новости:
Здания и сооружения стадиона занимают площадь в 54,7 кв. метров, стадион занимает участок в 27 гектаров.
«Самара-Арена» выберет подрядчика для обслуживания своих футбольных полей
Проведено лабораторных исследований на КВИ за сутки – 7417.
Где в регионе подтверждены новые случаи коронавирусной инфекции
В шорт-лист участников блог-тура вошли 15 российских регионов. 25 февраля экспертный совет выберет из них 5 абсолютных победителей.
Самарская область вошла в шорт-лист регионов-участников блог-тура «Россия – страна возможностей»
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году
Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году
Приволжский транспортный прокурор проведет личный прием предпринимателей и жителей Самарской области
В Самаре около лыжной базы Чайка временно ограничат движение из-за соревнований
В Самаре около лыжной базы "Чайка" временно ограничат движение из-за соревнований
Житель Самары в сквере поджег мужчину
Житель Самары в сквере поджег мужчину
Самара  -5 °C, Тольятти  -6 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.64
0.78
EUR 91.67
0.52
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Муниципалитет
Благоустройство
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
«Молодежка ОНФ» СО поздравила студентов с праздником
На УСЦ "Чайка" состоится традиционный лыжный марафон "Сокольи Горы"
Росгвардеец Михаил Баев стал серебряным призером Кубка СО по рукопашному бою
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году

27 января 2021 13:50
54
Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году

Семейные пары пенсионеров по личному заявлению в ПФР могут получать надбавку по уходу за супругом. Об этом рассказали юристы.

«Нужно будет доказать, что пенсионер содержит супруга на свои личные средства. Для этого нужно предоставить в ПФР чеки из аптек, магазинов и другие свидетельства собственных расходов», – рассказала генеральный директор ЮК «Юристъ» Асия Мухамедшина.

По словам юриста Европейской юридической службы Оксаны Красовской, если в ПФР откажут, то пенсионер может обратиться в суд, чтобы установить факт нахождения на иждивении. Размер надбавки на иждивенцев установлен в размере 1/3 суммы фиксированной выплаты к страховой пенсии на каждого иждивенца, но не более чем на трех человек.Размер надбавки выплат будет составлять чуть более двух тысяч рублей. Доплата также положена, если человек ухаживает и за другими близкими родственниками.

Выплаты можно получить и задним числом. Однако условия выдачи денег в разных регионах России могут различаться. Например, устанавливается срок давности – не более трех лет с памятной даты. В некоторых регионах срок выплат ничем не ограничен.

«Пожилые люди, которые получают какую-либо пенсию, имеют право перейти на страховую пенсию по случаю потери кормильца. Тогда они могут получать больше. То есть человек может обратиться в ПФР и перейти на пенсию по потере кормильца, которая будет назначена с учетом стажа умершего супруга-кормильца. Сохранится она и при вступлении в новый брак», – пояснила Красовская.

Такие меры позволят пенсионеру увеличить ежемесячный доход на несколько тысяч рублей, передает Life.

Напомним, с 1 февраля у некоторых категорий граждан будет прибавка к пенсии. В пенсионном фонде сообщили, что пересчитают выплаты для бывших работников угольной промышленности и летчиков, сообщает ФедералПресс.

 

Фото pixabay.com

 

Добавить комментарий

Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии

Видео
19 января 2021  12:01
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Крылья Советов: Крупная победа в первом матче в 2021 году
Свою первую игру самарцы в этом году провели двумя составами.
Спорт в регионе
7471
13 января 2021  12:09
Татарстан поздравляет с Днем рождения Самарской Губернии
Рустам Минниханов: "Вы - признанный центр отечественной ракето-космической промышленности, самодостаточный и экономически-сильный регион."
Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов поздравил наш регион с Днем рождения Самарской Губернии.
Социум
14026
13 января 2021  09:00
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарского региона с Днем Губернии
Сегодня нашей родной Самарской Губернии исполняется 170 лет! 
Социум
12509
Весь список
Фоторепортажи
5 октября 2020  10:28
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
В Самаре ожили страницы истории 1918 года: ФОТО
Зрители увидели реконструкцию боя за Самару и смогли окунуться в начало 20 века. Культура
34985
13 сентября 2020  18:37
Самара отмечает День города: ФОТО
Самара отмечает День города: ФОТО
Праздник проходит на нескольких площадках со всеми санитарными мерами   предосторожности.
Социум
36740
31 августа 2020  14:59
Пятый ВолгаФест в Самаре: ФОТО как это было
Пятый «ВолгаФест» в Самаре: ФОТО как это было
Одно из самых ярких событий в культурной жизни не только Самарской области, но и ПФО, из-за пандемии в этом году проходило в обновлённом формате.
Культура
36320
Весь список

Поздравляем с днем рождения Ольгу Михееву!

Сегодня день рождения отмечает советник Губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт регионального развития» - управляющей компании НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего» Ольга Михеева.


Подробнее→
В центре внимания
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
27 января 2021  13:55 
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
Несанкционированные протестные акции с участием детей и студенческой молодежи вызвали серьезную озабоченность. Социум
56
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
27 января 2021  12:39 
Еще 11 человек умерли от коронавируса в Самарской области
В регионе за сутки на 27 января выявлены 275 заболевших коронавирусом. Здравоохранение
239
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1848
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи.
26 января 2021  19:21 
Дмитрий Азаров Беняну: «По каждому факту неоказания медуслуг принимайте жёсткие меры»
В частности, руководителю минздрава СО  поручено проверить жалобы жителей муниципальных районов на отказ в оказании неотложной помощи. Политика региона
1657
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации.
26 января 2021  17:52 
В Самарской области в два раза увеличено количество прививочных пунктов для вакцинации от коронавируса
Дмитрий Азаров проводит оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Отдельные внимание уделено вакцинации. Здравоохранение
2001
Весь список
Акценты
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
27 января 2021  13:55 
Самарские общественники заявили о недопустимости вовлечения детей в политику
Несанкционированные протестные акции с участием детей и студенческой молодежи вызвали серьезную озабоченность. Социум
21
Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году
27 января 2021  13:50 
Кому из пенсионеров и за что будут доплачивать в этом году
Семейные пары пенсионеров по личному заявлению в ПФР могут получать надбавку по уходу за супругом. В стране
18
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую субботу.
26 января 2021  22:37 
На оперштабе было принято решение продлить режим повышенной готовности в Самарской области до 14 февраля
Фактором, серьезно осложняющим нестабильную эпидситуацию, Главный санитарный врач региона считает массовые незаконные шествия, которые прошли в минувшую... Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
1829
Весь список
Прямая речь/Интервью
После крупной победы
19 января 2021  14:37 
Максим Витюгов: Если буду забивать такие мячи хотя бы раз за сезон, то буду рад
После крупной победы "Крыльев" над сербским "Спартаком" автор сумасшедшего по красоте гола в этой встрече Максим Витюгов ответил на вопросы... Спорт в регионе
7159
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
18 января 2021  13:32 
Юрий Астахов: Что не так с историческим поселением в Самаре?
Архитектор Юрий Астахов рассказал о тонкостях градостроительных процессов в региональной столице. Социум
7643
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии
14 января 2021  19:33 
Сергей Собянин: "В настоящее время 63 регион - один из регионов-лидеров. У него мощный промышленный, научный, образовательный и сельскохозяйственный потенциал."
Мэр Москвы поздравил самарцев со 170-летием образования губернии. Социум
12499
Весь список
Новости Тольятти
27 января 2021  12:34
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
В Тольятти причиной массового инфицирования детей в школе стал норовирус
Площадь школы продезинфицировали, и к 25 января ученики вернулись в школу с дистанционного обучения. Новости Тольятти
154
26 января 2021  12:08
Выставка Химия в красках открылась в администрации Тольятти
Выставка «Химия в красках» открылась в администрации Тольятти
В творческом проекте приняли участие профессиональные живописцы, художники-любители, учащиеся художественных школ и студий г. Тольятти и Самарской области. Новости Тольятти
1166
25 января 2021  14:46
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник.
Новая LADA Niva Travel: старт предзаказов
О сроках начала продаж будет объявлено дополнительно, но уже сегодня можно выбрать и забронировать свой будущий внедорожник. Новости Тольятти
2050
Весь список