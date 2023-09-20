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Количество работающих в России программистов увеличилось за год на 15% до 820 тысяч человек, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам международного форума Kazan Digital Week-2023.

"В стране трудятся свыше 820 тысяч программистов, что на 15% больше, чем годом ранее", – отметил Мишустин.

Специалисты работают и в компаниях, банках, госструктурах, и в 33 индустриальных центрах компетенций, которые объединяют около 300 ведущих отраслевых организаций и 700 профильных экспертов.

Как отметил Мишустин, такой системный подход ускоряет снижение зависимости от зарубежных цифровых продуктов, пишет Смотрим.

"Сейчас спрос на российские технологии набирает обороты. За прошлый год, по некоторым оценкам, он увеличился более чем в 10 раз. А объем реализации собственных решений и услуг прибавил почти четверть и превысил 2 триллиона рублей", – заявил Мишустин.