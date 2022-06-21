Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров

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Литовская сторона предупредила руководство Калининградской области о прекращении транзита ряда подсанкционных товаров через территорию Литвы. В опубликованном Минэкономразвития Калининградской области перечне запрещенных товаров, в частности, фигурируют следующие позиции:

Металлопродукция, арматура, сварные трубы и листы с металлическим покрытием.

Трюфели и продукты из них.

Сигары.

Парфюмерия.

Фаянсовая, керамическая или каменная посуда.

Бытовая техника дороже €750.

Звукозаписывающая аппаратура (дороже €1000) и музыкальные инструменты (дороже €1500).

Реактивное топливо и присадки к нему, товары для авиационной или космической промышленности.

Технологические установки для сжижения природного газа.

В опубликованном списке отсутствует ряд подсанкционных товаров ЕС (икра, удобрения, этиловый спирт), поскольку запрет не распространяется на исполнение заключенных до 9 апреля договоров до 10 июля 2022 года. Нефть и нефтепродукты также могут попасть под запрет лишь в декабре 2022 года.

С 18 июня Литва запретила перевозить в Калининград по своей железной дороге российские товары, попавшие под европейские санкции. По данным губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения могут затронуть до 50% ввозимой номенклатуры грузов. В Кремле решение литовской стороны назвали «нарушением всего и вся», пишет Коммерсантъ.