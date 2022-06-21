Калининградские власти опубликовали перечень запрещенных для перевозки через Литву товаров

Литовская сторона предупредила руководство Калининградской области о прекращении транзита ряда подсанкционных товаров через территорию Литвы. В опубликованном Минэкономразвития Калининградской области перечне запрещенных товаров, в частности, фигурируют следующие позиции:
В опубликованном списке отсутствует ряд подсанкционных товаров ЕС (икра, удобрения, этиловый спирт), поскольку запрет не распространяется на исполнение заключенных до 9 апреля договоров до 10 июля 2022 года. Нефть и нефтепродукты также могут попасть под запрет лишь в декабре 2022 года.
С 18 июня Литва запретила перевозить в Калининград по своей железной дороге российские товары, попавшие под европейские санкции. По данным губернатора Калининградской области Антона Алиханова, ограничения могут затронуть до 50% ввозимой номенклатуры грузов. В Кремле решение литовской стороны назвали «нарушением всего и вся», пишет Коммерсантъ.